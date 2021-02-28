Advertisements

الإمارات تستعيد الاستقرار في الصومال عبر 3 طرق

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

رغم أن الإمارات لعبت دورًا أساسيًا في الصومال على الصعيدين العسكري والإنساني، بجهد محوري مخلص في بناء الأجهزة الأمنية، إلا أنها لم تسلم من أذى بعض المحسوبين على جهات خارجية، كوزير الإعلام الصومالي.

 

 ودعمت استراتيجية الإمارات الأمن والاستقرار بـ3 محاور رئيسية ارتكزت عليها في الصومال، مستهدفة بناء الأجهزة الأمنية لردع الجماعات المسلحة المتطرفة.

 

وفي هذا السياق، قدم شيخ قبيلة هبر جعلو التي ينتمي إليها وزير الاعلام الصومالي عثمان أبوبكر، اعتذارا للإمارات على خلفية ادعاءات وزير الاعلام.

 

وقال شيخ قبيلة "هبر جعل" إن تصريحات وزير الإعلام لا تمثل دولة الصومال المحبة للإمارات، فهي لا تمثل إلا شخصه وحسب.

 

وأضاف "لقد سمعنا التصريح الذي أدلى به وزير الاعلام الصومالي عثمان أبوكر دبه ضمن حكومة تصريف الأعمال الصومالية التي انتهت ولايتها بانتهاء ولاية الرئيس فرماجو، هذا الرجل من أفراد قبيلتنا وتحكمه القوانين والأعراف القبلية، وبما أنني سلطان لهذه القبيلة وتنطبق عليه التقاليد والأعراف أود أن أعبر ما يلي:


"أقدم اعتذاري لكل من أساء إليه من دول ومؤسسات أو أفراد، فإنه أساء بتصريحاته التي يدٌعي انه يمثٌل فيها هذه الحكومة وهذا الرئيس الذي لا يزال يتشبث بالكرسي بطريقة غير شرعية اساء الى دول الجوار مثل جيبوتي وكينيا واخيرا الى دولة الامارات وهي دول تربطنا بهم علاقات تاريخية واخص بالذكر دولة الامارات التي لم تتوقف يوما عن دعمها للصوماليين".

 

وتابع: لا يعرف هذا الرجل مدى الضرر الذي يجره لأبناء جلدته بهذا الكلام الذي يصدر منه ارضاء لرئيسه، ولكنه يسيء الى الصومال وأبناء الصومال المتواجدين في هذه الدول ويشوه العلاقات التاريخية بيننا وبينهم.

 

وتابع "ندعو اشقاءنا واصدقاءنا في كل الدول التي يطالها لسان هذا المأجور ونقول لهم لا يمثل بهذه التصريحات الا نفسه، واصحابه الذين لم يعد لديهم اية سلطة او شرعية لقيادة البلد"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير اعلام هبر جعلو شيخ قبيله استراتيجية الإمارات

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 21 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تعرف على قائمة منتخب مصر المبدئية لمواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. رفص طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

الكشف عن موقف علي معلول من المشاركة مع الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ أقل من ساعة

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم المصري يرفض التجديد بسبب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

من البداية للنهاية.. قصة اعتذار شيخ قبيلة هبر جعلو للإمارات

كيف سعت قبيلة هبر جعلو الصومالية لكسب ود الإمارات؟

بعد أكاذيب وزير الإعلام الصومالي.. شيخ قبيلة "هبر جعلو" يكشف الدور الهام للإمارات

تفاصيل اعتذار شيخ قبيله "هبرجعلو" للإمارات بعد تصريح وزير الاعلام الصومالي

شيخ قبيلة هبر جعلو: أعتذر للإمارات التي لم تتوقف يوما عن دعمها للصوماليين

بعد أكاذيب وزير الإعلام الصومالي.. شيخ قبيلة "هبر جعلو" يعتذر وتركيا تعبث بالاستقرار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:39 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

03:56 م

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

04:33 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات