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صراع شرس على ضم نجم ريال مدريد

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك بعض الأندية تواصلت مع ريال مدريد الإسباني من أجل الاستفسار عن موقف نجم دفاع الفريق الفرنسي رافائيل فاران.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن الأنباء ترددت خلال الساعات القليلة الماضية حول أن ريال مدريد لا يثق في إمكانية تجديد عقد فاران الذي ينتهي في صيف 2022 وهو ما قد يدفع الملكي لعرضه للبيع في الصيف المقبل لتجنب رحيله مجانًا في الصيف التالي.

وأكد الموقع الإسباني أن ريال مدريد تلقى بالفعل اتصالات من أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي لمعرفة حقيقة إمكانية رحيل فاران في الصيف المقبل.

وأوضح الموقع الإسباني أن الاتصالات التي جاءت من الأندية الخمسة لم تحمل أية عروض وإنما كانت مجرد استفسارات.

وأفاد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد لم يتخذ قراره برحيل فاران حتى الآن، حيث يتمسك باستمراره مع الفريق وسيبدأ مفاوضات تجديد عقده  ولن يتخذ قرارًا بعرضه للبيع إلا بعد التأكد من استحالة التوصل لاتفاق.

وألمح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع مدافعين جديدين في حال حالة رحيل فاران وهم ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ وواحد من الثنائي جوليس كوندي نجم  أشبيلية وباو توريس نجم فياريال أو كلاهما معًا.

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