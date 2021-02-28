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طبيب الأهلي يعلن موعد عودة نجم الفريق للمباريات

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، عن أخر التطورات في إصابة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر والذي تغيب عن أخر 3 لقاءات خاضها الفريق الأحمر.

 

ويغيب صلاح محسن عن الأهلي منذ مباراة الفريق الأحمر أمام بالميراس البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية.

 

وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة إن صلاح محسن لا يزال يحتاج أسبوعا للعلاج وتنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

 

وأضاف بأبو عبلة بأنه صلاح محسن أجرى عددا من الاختبارات والأشعة وتبين حاجته لأسبوع أخر من العلاج قبل الانتظام في المران الجماعي.

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