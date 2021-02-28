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غدا.. وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي من خلال مبادرة ( أولادنا )، والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للأطفال الايتام وكريمي النسب عن طريق فتح دفاتر حسابات استثمارية لهم من خلال فروع البنك المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك غدا الاثنين الموافق الاول من مارس بمقر الوزارة 19 شارع المراغي بالعجوزة.

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