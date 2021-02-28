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محمد فؤاد عن الراحل يوسف شعبان :"صاحب القيمة الفنية والإنسانية "

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب الفنان محمد فؤاد، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث نشر "فؤاد" صورة له وعلق على الصورة قائلا:" ُإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، خالص التعازي في وفاة الأستاذ الكبير صاحب القيمة الفنية والإنسانية العزيزة علي قلوبنا الأستاذ الغالي يوسف شعبان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".


في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية أنه من المقرر دفن الفنان الراحل يوسف شعبان، وذلك غدا الاثنين باكتوبر وخروج الجثمان من مستشفي العجوزة.

توفي منذ قليل الفنان يوسف شعبان، واصدرت نقابة المهن التمثيلية بيان منذ قليل لاعلان خبر الوفاة.

وكان يوسف شعبان يصور مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، في دولة لبنان، وعاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض، واكتشف إصابته بكورونا.

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، إنتصار، أحمد عبد الوارث، إنتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.

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يوسف شعبان محمد فؤاد

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