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الأب بطرس دانيال ينعى الراحل يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نعت الصفحة الرسمية للمركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الاب بطرس دانيال – الكاثوليكي الفنان الكبير يوسف شعبان الذي وافته المنية منذ دقائق متأثر بفيروس كورونا.

حيث نشرت الصفحة الرسمية مجموعة من الصور للفنان يوسف شعبان، وعلقت على الصور قائلة:" فقد الوسط الفني والثقافي فنانًا عظيمًا والذي لن يتكرر الفنان القدير يوسف شعبان، لذا نقدّم تعازينا القلبية في رحيله، طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه والوسط الفني، الأب بطرس دانيال".

في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية أنه من المقرر دفن الفنان الراحل يوسف شعبان، وذلك غدا الاثنين باكتوبر وخروج الجثمان من مستشفي العجوزة.

توفي منذ قليل الفنان يوسف شعبان، واصدرت نقابة المهن التمثيلية بيان منذ قليل لاعلان خبر الوفاة.

وكان يوسف شعبان يصور مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، في دولة لبنان، وعاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض، واكتشف إصابته بكورونا.

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، إنتصار، أحمد عبد الوارث، إنتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم

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