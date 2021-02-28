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سمارة يقود دمنهور للفوز على الحمام المطروحي في القسم الثاني
الأحد 28/فبراير/2021 - 05:43 م
أحمد تيتو
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نجح فريق دمنهور من تحقيق فوز مهم علي الحمام المطروحي بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.
أحرز هدف دمنهور سمارة في الدقيقة 67 من زمن المباراة ليرفع دمنهور رصيدة للنقطة ال16، ويتوقف رصيد الحمام عند النقطة 13.
دخل دمنهور اللقاء بتشكيل مكون من : عمر صبحي، ونادر السيد، وزيدان محمد إسماعيل، وإسلام مصطفي، وهاني علي، وسعد السعيد، ومصطفي زايد، وأسامة محمد، ومحمد عباس، وإبراهيم حميد، ومحمد صادق.
بينما دخل الحمام اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عبد الستار، وبكر أحمد، ومحمد رجب، وأحمد الشحات، وأسامة رجب، وأيمن شعبان، ومحمد ديابي، وأكثم سمير، ومحمود أبوزيد، ومحمد أبوسريع.
أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مكون من: طارق سامي حكم ساحة، وأحمد فوزي مساعد أول، ومحمد اللبان مساعد ثان، ومحمد إبراهيم حكم رابع
أحرز هدف دمنهور سمارة في الدقيقة 67 من زمن المباراة ليرفع دمنهور رصيدة للنقطة ال16، ويتوقف رصيد الحمام عند النقطة 13.
دخل دمنهور اللقاء بتشكيل مكون من : عمر صبحي، ونادر السيد، وزيدان محمد إسماعيل، وإسلام مصطفي، وهاني علي، وسعد السعيد، ومصطفي زايد، وأسامة محمد، ومحمد عباس، وإبراهيم حميد، ومحمد صادق.
بينما دخل الحمام اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عبد الستار، وبكر أحمد، ومحمد رجب، وأحمد الشحات، وأسامة رجب، وأيمن شعبان، ومحمد ديابي، وأكثم سمير، ومحمود أبوزيد، ومحمد أبوسريع.
أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مكون من: طارق سامي حكم ساحة، وأحمد فوزي مساعد أول، ومحمد اللبان مساعد ثان، ومحمد إبراهيم حكم رابع
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