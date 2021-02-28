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حبس عاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات بشبرا

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قرر عمرو عوض، مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجاره بمخدر الحشيش على نطاق واسع بدائرة القسم.

كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتحريز المضبوطات وإرسالها المعمل الكيميائى لفحصها.

وكان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من الرائد أحمد عسر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بتردد عاطل على دائرة القسم لترويج مخدر الحشيش على عملائة بدائرة القسم.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات واستأذن النيابة العامة.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى"ع. ح"، 25 عامًا، ومقيم المنشية، دائرة القسم، وبحوزته 4 كجم من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجا، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

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