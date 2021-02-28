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فوز العبور والبلاستيك والشمس وتعادل مصر للتأمين واسكو والغابة بالقسم الثالث

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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فاز فريق العبور على فريق اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة عشر للمجموعة السادسة من القسم الثالث.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق العبور بهدفين نظيفين سجلها بدوى السعيد وأحمد سابق واضاف الهدف الثالث عفروتو بينما سجل هدفين الشرطة في الدقائق الأخيرة من المباراة عمر نبيل وأحمد عبد المنعم كشرى .

كما حقق فريق البلاستيك فوزاً كبيراً على فريق سراي القبه برباعية مقابل هدف سجلها محمد عبد النبي لوحه ومحمد الصغير وريكو ومودى
وتعادل فريق مصر للتأمين مع فريق بنها بهدف لمثله تقدم فريق مصر للتأمين يهدف محمد زكي في الدقيقة 25 من الشوط الأول وتعادل عماد الصواف لبنها في الدقيقة الأخيرة من المباراة ايروسبورت.

وفاز فريق المرج على فريق بهتيم بهدف نظيف سجله ميدو في الشوط الأول .

كما حقق فريق الشمس الفوز على فريق طوخ بثلاثية نظيفة .

وفاز فريق ايروسبورت على فريق ألماظة بثلاثية مقابل هدفين .

وتعادل فريق الغابه مع فريق اسكو بدون أهداف، وتعادل فريق قليوب مع فريق الأميرية بهدف لمثله

ترتيب المجموعة السادسة

1- الغابه 38 نقطة
2- البلاستيك 35 نقطة
3- بنها 34 نقطة
4- اسكو 34 نقطة
5- العبور 32 نقطة
6- مصر للتأمين 28 نقطة
7- الشمس 28 نقطة
8- اتحاد الشرطة 24 نقطة
9- المرج 23 نقطة
10- طوخ 22 نقطة
11- الأميرية 19 نقطة
12- ألماظة 17 نقطة
13- بهتيم 13 نقطة
14- ايروسبورت 13 نقطة
15- قليوب 11 نقطة
16- سراي القبه 3 نقاط

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