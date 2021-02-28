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الحزب العربي ينعى شهيد الواجب العميد أركان حرب أحمد عبد المحسن

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
الفجر
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نعى الحزب العربي للعدل والمساواة برئاسة المهندس علي فريج رئيس الحزب وقادة وأعضاء الحزب، أسرة الشهيد البطل العميد اركان حرب احمد عبد المحسن والذي أستشهد ظهر أمس بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء في أحد المداهمات على أوكار الارهابيين.

يذكر أن البطل قد اصيب عام ٢٠١٧ وعام ٢٠٢٠ واصر بعد كل إصابة العودة إلي موقعه في سيناء الطاهرة مؤمنا بأن دوره لن ينتهي من شمال سيناء اما بالنصر او الشهادة.

كما يتقدم الحزب بخالص العزاء إلي الأمين العام للحزب وائل حنفي وهو دفعة الشهيد احمد عبد المحسن داعين المولى عز وجل ان يتقبله الله من الشهداء والصديقين والنبيين.

هذا وقد حضر الأمين العام للحزب العربي مراسم تشييع جثمان الشهيد في جنازة عسكرية مهيبة بمسقط رأسه بقويسنا بمحافظة المنوفية.

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