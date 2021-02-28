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شاهد.. تصريحات يوسف شعبان في اخر ظهور تليفزيوني

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال الفنان يوسف شعبان ان مسلسل المال والبنون من اروع الاعمال الدرامية وان  محمد جلال عبد القوى كان في قمة ابداعه  بسيناريو وقصة رائعة ، و المخرج مجدى أبو عميرة كان متمكن من كل مفردات العمل . 

و أضاف شعبان في مداخلة هاتفية خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال و البنون ضيوفا على الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان من اعظم المشاهد التي قدمتها بالمال والبنون مشهد الوفاة انا و الراحل العظيم عبد الله غيث ، و انا مشلول على السرير و هو بيقرأ ليا ايآت المال و البنون ، و انا ببكى ، 

وتابع ان شخصيتي وشخصية الراحل عبد الله غيث عكس بعض ،  واحد ضميره صاحى امام دينه و وطنه و أولاده و الاخر غيب ضمير تجاه وطنه و عائلته ، و كل ممثل في العمل كان ماسك شخصيته من الأول للأخر ، و كان مجدى أبو عميرة معانا في ادق تفاصيل كل شخصية لانه موهوب  . 

و أشار يوسف شعبان الى انه كان اى مشهد امام الراحل وحيد سيف لازم يعاد اربع مرات على الأقل من كتر الضحك ، و انا بعتبر كل مشاهدى ماستر سين بمسلسل المال والبنون  لانى كنت مركز جدا في الشخصية و كلها بنفسى المستوى و الأداء . 

و عقب مجدى أبو عميرة ان الأستاذ يوسف شعبان قال لى انت محدش هيعرف يكلمك بعد كده ، بعد نجاح العمل لان المسلسل في بداية اخراجى  .

و عقبت رجاء حسين مازحه ان الأستاذ يوسف شعبان كان دايما يشخط فيا طول المسلسل ما انت كنت مراته في المسلسل .

و قال يوسف شعبان رد على سؤال الليثى هل ممكن نشوف جزء ثالث من المال و البنون ، انا معنديش مشكلة بس القائمين على الإنتاج يوافقو . و جلال عبد القوى قادر انه يعمل الجزء الثالث و مجدى ايضاً قادر و هيبقى حاجة محترمة جداً .

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