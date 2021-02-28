انفوجراف انفوجراف Advertisements كيف حمت الإمارات الأمن القومي للصومال؟ الأحد 28/فبراير/2021 - 05:54 م وكالات Advertisements شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية مساعدة الامارات الصومال الامارات أخبار تهمك عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة.. نجم المصري يرفض التجديد بسبب الأهلي منذ حوالي 5 ساعات موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان منذ أقل من ساعتين باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الدوري منذ أقل من ساعة بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ منذ حوالي 10 ساعات 4 أسباب تشعل النيران بين الأهلي وطلائع الجيش في مواجهة الليلة منذ ثلث ساعة وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ يوم الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي منذ حوالي 22 ساعة فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن منذ يوم مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو) منذ يوم عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل! منذ ساعتين و 46 دقيقة عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض منذ ساعتين و 21 دقيقة وعد فرجاني ساسي لعاشقة الزمالك منذ 39 دقيقة تعرف على قائمة منتخب مصر المبدئية لمواجهتي كينيا وجزر القمر منذ ساعتين و 46 دقيقة حكاية عشق.. قرط ذهبي من أجل الزمالك منذ ساعة الا ربع موضوعات متعلقة بالتنديد والدعم.. الإمارات تساند الصومال في أزمتها الأخيرة الإمارات.. صمام الأمان للصومال كيف حققت الإمارات الأزدهار للصومال؟ مريم الكعبي تكشف دعم الإمارات للصومال بـ "مليار" درهم 20 عاما من المساعدات الإماراتية للصومال الإمارات والصومال.. يد تمنح وآخرى تنكر(فيديو) Advertisements