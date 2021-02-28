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4 أسباب تشعل النيران بين الأهلي وطلائع الجيش في مواجهة الليلة

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
سارة رمزي
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يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز، بمواجهة طلائع الجيش، بعد غياب عن الجولات الماضية بسبب مشاركته بدوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يقام اللقاء بين الفريقين الليلة، على استاد السلام، في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز، ويذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

ومن المتوقع اشتعال الأجواء في لقاء الليلة، بين المارد الأحمر والطلائع لعدة أسباب يرصدها «الفجر الرياضي» خلال السطور التالية:


1- الأهلي يسعى للتربع على قمة الدوري:

 يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، فاز في 6 وتعادل في 3 وسجل 19هدفاً، واستقبلت شباكه 4 أهداف، لذلك يسعى للفوز على الطلائع من أجل استكمال مشواره في التربع على القمة من جديد.

2- الطلائع يبحث عن استعادة الانتصارات:

يسعى طلائع الجيش لاستعادة انتصاراته التي فقدها في الدوري، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 13 مباراة، فاز في 3 وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات، سجل 14 هدفاً، واستقبلت شباكه 17 هدفاً.

3- الهزيمة الأفريقية:

يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز على طلائع الجيش لتعويض خسارته الأخيرة أمام سيمبا التنزاني، خاصة أن مواجهته أمام الطلائع هي الأولى بعد عودته من المشاركة الإفريقية ومنافسات كأس العالم للأندية.


4- ملاحقة غريمه التقليدي ( الزمالك):

أصبح نادي الزمالك هو المتصدر الحالي لجدول ترتيب الدوري، بعد خوضه 12 مباراة في الوقت الذي خاض فيه الأهلي 9 مباريات فقط،  لذلك يسعى الأحمر جاهدًا للفوز على الطلائع لتعويض فارق النقاط بينه وبين الأبيض الذي خاض عددًا أكبر في المباريات.

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