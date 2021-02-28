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نائلة جبر: نسعى لتوضيح مفهوم الاتجار في البشر للمواطنين (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، إننا حرصنا ان تكون دار الإيواء ضحايا الإتجار بالبشر طبقًا للمعايير والانماط الدولية الحديثة.

وأضافت نائلة جبر، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "أخبار TEN" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاحد، أنه يتم إقامة دورة تدريبية للعاملين بتلك الدار كبداية لأنشطة أخرى تدريبية في المستقبل للعاملين بالخدمة والرعاية الاجتماعية، وتوضيح الفرق بين الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية.

وأكدت، أن الدورة تهدف لتوضيح مفهوم الاتجار في البشر للمواطنين.

و افتتحت اليوم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدورة التدريبية للعاملين بدار ايواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

وتعقد الورشة على مدار 3 أيام، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

وشارك في افتتاح الدورة التدريبية، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، السفير سيفند أولينج سفير الدنمارك، لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، الدكتور نصر مسلم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والامومة.

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