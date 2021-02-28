Advertisements

بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والأوقاف لتدريب الأئمة (صور)

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية نائبًا عن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بروتوكول تعاون بين الجانبين، وذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على القيام بدورها في خدمة المجتمع.

ويهدف إلى عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في عدد من المجالات مثل اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسى وعلم الاجتماع ومهارات الإعلام وتقوم الجامعة متمثلة في أعضاء هيئة التدريس بتدريب الأئمة داخل جامعة الإسكندرية في المجالات المتفق عليها.

وكما تم الإتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعى 2021-2022 بحيث تكون تكلفة الدراسة مناصفة بين الجانبين لمن يجتاز اختبارات من الأئمة والتي تعقدها وزارة الأوقاف.

وصرح رئيس الجامعة بأن البروتوكول يأتي في إطار الرؤية العامة للدولة لتجديد الخطاب الدينى وتأهيل الأئمة والواعظين من خلال الجامعات المصرية وتحقيق الدمج والتواصل المجتمعى مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوى وإبراز صورة الإسلام الوسطى السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تقدم كل الدعم اللازم من خلال توفير القاعات التدريبية وكوادر تدريسية مدربة مع إمكانية إضافة عدد من المجالات التعليمية المختلفة مستقبلًا.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد أنور فراج القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتور هانى خميس القائم بأعمال عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر شريف وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والأوقاف لتدريب الأئمة (صور)
بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والأوقاف لتدريب الأئمة (صور)
بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والأوقاف لتدريب الأئمة (صور)
بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والأوقاف لتدريب الأئمة (صور)
بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والأوقاف لتدريب الأئمة (صور)
بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والأوقاف لتدريب الأئمة (صور)

أخبار تهمك

4 أسباب تشعل النيران بين الأهلي وطلائع الجيش في مواجهة الليلة

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 10 ساعات

الضريبة كما هي.. ننشر نص التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقاري

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قائمة منتخب مصر المبدئية لمواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ أقل من ساعتين

وعد فرجاني ساسي لعاشقة الزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 4 ساعات

حكاية عشق.. قرط ذهبي من أجل الزمالك

منذ أقل من ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الدوري

منذ أقل من ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:39 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

03:56 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

04:33 م

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات