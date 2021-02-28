بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والأوقاف لتدريب الأئمة (صور)



ويهدف إلى عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في عدد من المجالات مثل اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسى وعلم الاجتماع ومهارات الإعلام وتقوم الجامعة متمثلة في أعضاء هيئة التدريس بتدريب الأئمة داخل جامعة الإسكندرية في المجالات المتفق عليها.



وكما تم الإتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعى 2021-2022 بحيث تكون تكلفة الدراسة مناصفة بين الجانبين لمن يجتاز اختبارات من الأئمة والتي تعقدها وزارة الأوقاف.



وصرح رئيس الجامعة بأن البروتوكول يأتي في إطار الرؤية العامة للدولة لتجديد الخطاب الدينى وتأهيل الأئمة والواعظين من خلال الجامعات المصرية وتحقيق الدمج والتواصل المجتمعى مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوى وإبراز صورة الإسلام الوسطى السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير.



وأضاف أن جامعة الإسكندرية تقدم كل الدعم اللازم من خلال توفير القاعات التدريبية وكوادر تدريسية مدربة مع إمكانية إضافة عدد من المجالات التعليمية المختلفة مستقبلًا.



حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد أنور فراج القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتور هانى خميس القائم بأعمال عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر شريف وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية نائبًا عن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بروتوكول تعاون بين الجانبين، وذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على القيام بدورها في خدمة المجتمع.