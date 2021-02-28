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شالكة الألماني يقرر إقالة جروس

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن شالكة الألماني قرر بالفعل إقالة المدير الفني للفريق السويسري كريستيان جروس من تدريب الفريق بعد حوالي شهرين فقط من قيادة زمام الفريق.

وأكدت شبكة سبورت 1 الألمانية أن شالكة قرر إقالة جروس بالإضافة إلى المدير الرياضي يوخن شنايدر عقب ساعات من الهزيمة على يد شتوتجارت بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن لاعبي شالكة قدموا لإدارة النادي طلب بإقالة المدير الفني السويسري من منصبه ويبدو أن إدارة النادي الألماني تجاوبت على الفور مع طلب اللاعبين.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن شالكة يحتل المركز الأخير في الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط فقط من 23 مباراة وأصبح على أعتاب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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