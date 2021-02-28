قبل مواجهة الطلائع.. صافرة البنا «وش السعد» على الأهلي

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قبل مواجهة الطلائع.. صافرة البنا «وش السعد» على الأهلي
الأحد 28/فبراير/2021 - 05:59 م
سارة منتصر
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يدير الحكم محمود البنا مباراة الأهلي وطلائع الجيش، الليلة، في السابعة والنصف مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الممتاز.
ويتكون الطاقم من محمود البنا، ويعاونه هاني عبد الفتاح ورضا جبر، وعباس حسن حكمًا رابعا، ووائل مجدي حكم فيديو ويعاونه مصطفى عثمان.
وخاض الأهلي تحت صافرة محمود البنا 29 مباراة سابقة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 6 و خسر مباراتين، بينما أدار للطلائع 18 مباراة، حقق الفوز في 5 وتعادل في مثلها وخسر 8 مباريات.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة من 13 مباراة.
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