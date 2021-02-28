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قبل مواجهة الطلائع.. صافرة البنا «وش السعد» على الأهلي

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
سارة منتصر
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يدير الحكم محمود البنا مباراة الأهلي وطلائع الجيش، الليلة، في السابعة والنصف مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون الطاقم من محمود البنا، ويعاونه هاني عبد الفتاح ورضا جبر، وعباس حسن حكمًا رابعا، ووائل مجدي حكم فيديو ويعاونه مصطفى عثمان.

وخاض الأهلي تحت صافرة محمود البنا 29 مباراة سابقة، حقق الفوز في 21 وتعادل في 6 و خسر مباراتين، بينما أدار للطلائع 18 مباراة، حقق الفوز في 5 وتعادل في مثلها وخسر 8 مباريات.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة من 13 مباراة.

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