تعيين هبه شاهين مديرا تنفيذيا لمبادرة إصلاح الأعمال في مصر "إرادة"

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتعيين الدكتورة هبه فاروق شاهين، مديرًا تنفيذيًا للوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح الأعمال في مصر (إرادة).









تعيين الدكتورة هبه فاروق شاهين مديرًا تنفيذيًا للوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح الأعمال

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الهدف الرئيس لمبادرة “إرادة” هو تنقية القوانين والتشريعات لدعم مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات والاستثمار في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأولويات استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .





أضافت السعيد أن تفعيل مبادرة “إرادة” له دور إيجابي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن المبادرة، ترتكز على عدد من المحاور علي رأسها المساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة في إصلاح المنظومة الإجرائية المنظمة لمناخ الأعمال، فضلا عن بناء نظام التقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.