وزيرة الثقافة تنعى الفنان القدير يوسف شعبان





نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الفنان القدير يوسف شعبان الذى غيبه الموت اليوم الاحد 28 فبراير عن عمر يناهز 90 عاما وقالت إن الساحة الفنية فقدت أستاذا وفنانا شاملا ترك اثرا بارزا خلال رحلة فنية امتدت لأكثر من 60 عاما اهتم خلالها بمناقشة القضايا المجتمعية إلى جانب حسه الوطنى الذي تمثل في ادوراه ومواقفة الداعمة للدولة، واضافت ان الراحل صنع مسيرة فنية مميزة أبدع خلالها فى تجسيد كل ادواره فكان ذكيا ومثاليا فى اداءه ولذا سنظل نذكره دائما باعماله الخالدة وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .



