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جامعة الأزهر تنفي مزاعم السوشيال ميديا حول وفاة طلاب بالجامعة

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نفت جامعة الأزهر ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا من وفاة طلاب بجامعة الأزهر اليوم.
 
وأوضحت الجامعة أنه لا أساس لهذه الشائعات، مشيرة إلى أن هناك أحد الطلاب اشتكى من مغص بالبطن وعلى الفور قام الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، بتوقيع الكشف الطبي عليه، وأجريت عملية جراحية له، وهو الآن في حالة جيدة، وتم عقد لجنة امتحان خاصة به اليوم.
 
والحالة الثانية لطالب اشتباه كورونا، وتم توقيع الكشف الطبي عليه وتبين أنه سليم، والثالث قام الأطباء بتوقيع الكشف الطبي عليه ونقله إلى أحد مستشفيات جامعة الأزهر؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.
 
وشددت الجامعة على ضرورة البعد عن الشائعات التي يتم بثها بين الحين والآخر، مؤكدة على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، تسير في هدوء تام ووسط متابعة لحظية من قيادات الجامعة كل في موقعه، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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