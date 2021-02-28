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نسمة محجوب تطرح كليب "كفاية" مع The Music Hub

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرحت الفنانة نسمة محجوب كليبها الجديد بعنوان "كفاية"، مع منصة "The Music Hub”، من كلمات أمير هداية، والتي تعد الأغنية الثانية من "ميني ألبوم" يتم طرحه بشكل متتابع.

وكانت نسمة محجوب تعاقدت على طرح ميني ألبوم جديد مع منصة The Music Hub، يضم 5 أغنيات، ووقعت "محجوب" مع هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي.

ومن أغنيات الألبوم التي سيتم طرحها «كفاية، ويا غاوي هروب، وعابر سبيل، وخصوصاً راجل»، فضلاً عن أغنية «كل شمس ولها ظل» والتي تم طرحها مؤخرا من كلمات عادل العش، وألحان وتوزيع ساري هاني.

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