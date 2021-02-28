فوز سينزو وتعادل سنورس وخسارة ببا في القسم الثالث









أقيم الاحد 5 مباريات في منافسات الجولة 16 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف .



حيث تعادل سنورس مع راس غارب 1/1 فيما خسر ببا خارج ملعبه أمام مطرطارس بنتيجة 1/3 وخسر ابو كساة بملعبه امام ضيفه عاملين غارب بنتيجة 1/3 .



وحقق سينزو فوزا هاما على طامية بملعب سينزو بنتيجة 1/3.



فيما خسر اهناسيا بملعبه امام مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/3 .



وتختتم لقاءات الجولة الاثنين بمباراة واحدة حيث يستضيف اطسا شقيقه ابشواى بديربي أبناء الفيوم .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - الواسطى 28 نقطة .



2 - ابو كساة 27 نقطة



3 - عاملين غارب 27 نقطة



4 - سينزو 25 نقطة



5 - طامية 24 نقطة



6 - سنورس 24 نقطة



7 - مطرطارس 24 نقطة



8 - ببا 17 نقطة



9 - ابشواى 16 نقاط .



10 - مركز شباب الفيوم 15 نقطة



11 - اهناسيا 12 نقطة .



12 - راس غارب 8 نقاط



13 - اطسا 7 نقاط .