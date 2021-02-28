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فوز سينزو وتعادل سنورس وخسارة ببا في القسم الثالث
الأحد 28/فبراير/2021 - 06:07 م
محمد الحسيني
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أقيم الاحد 5 مباريات في منافسات الجولة 16 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف .
حيث تعادل سنورس مع راس غارب 1/1 فيما خسر ببا خارج ملعبه أمام مطرطارس بنتيجة 1/3 وخسر ابو كساة بملعبه امام ضيفه عاملين غارب بنتيجة 1/3 .
وحقق سينزو فوزا هاما على طامية بملعب سينزو بنتيجة 1/3.
فيما خسر اهناسيا بملعبه امام مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/3 .
وتختتم لقاءات الجولة الاثنين بمباراة واحدة حيث يستضيف اطسا شقيقه ابشواى بديربي أبناء الفيوم .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - الواسطى 28 نقطة .
2 - ابو كساة 27 نقطة
3 - عاملين غارب 27 نقطة
4 - سينزو 25 نقطة
5 - طامية 24 نقطة
6 - سنورس 24 نقطة
7 - مطرطارس 24 نقطة
8 - ببا 17 نقطة
9 - ابشواى 16 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 15 نقطة
11 - اهناسيا 12 نقطة .
12 - راس غارب 8 نقاط
13 - اطسا 7 نقاط .
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