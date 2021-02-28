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فوز سينزو وتعادل سنورس وخسارة ببا في القسم الثالث

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أقيم الاحد 5 مباريات في منافسات الجولة 16 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف .

حيث تعادل سنورس مع راس غارب 1/1 فيما خسر ببا خارج ملعبه أمام مطرطارس بنتيجة 1/3 وخسر ابو كساة بملعبه امام ضيفه عاملين غارب بنتيجة 1/3 .

وحقق سينزو فوزا هاما على طامية بملعب سينزو بنتيجة 1/3.

فيما خسر اهناسيا بملعبه امام مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/3 .

وتختتم لقاءات الجولة الاثنين بمباراة واحدة حيث يستضيف اطسا شقيقه ابشواى بديربي أبناء الفيوم .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - الواسطى 28 نقطة .

2 - ابو كساة 27 نقطة

3 - عاملين غارب 27 نقطة

4 - سينزو 25 نقطة

5 - طامية 24 نقطة

6 - سنورس 24 نقطة

7 - مطرطارس 24 نقطة

8 - ببا 17 نقطة

9 - ابشواى 16 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 15 نقطة

11 - اهناسيا 12 نقطة .

12 - راس غارب 8 نقاط

13 - اطسا 7 نقاط .

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