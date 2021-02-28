فوز الزهور والحريةومصري السلوم بالقسم الثالث بمطروح





أقيمت اليوم مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث حيث نجح فريق الزهور من تحقيق فوز كبير علي الشرطة المطروحي بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع الزهور رصيدة للنقطة ال19، ويتوقف رصيد الشرطة عند 4 نقاط.



وحقق فريق الحرية فوزا مهما علي الهلال بهدف نظيف ليرفع الحرية رصيدة للنقطة ال16، ويتوقف رصيد الهلال عند النقطة 14.



وإستطاع فريق مصري السلوم من تحقيق فوز مهم علي مركز شباب برج العرب بهدفين مقابل هدف ليرفع مصري السلوم رصيدة للنقطة ال20 ويتصدر قمة المجموعة، ويتوقف رصيد برج العرب عند النقطة السابعة.



وعلي ملعب مركز شباب الحمام تعادل مركز شباب الحمام مع مطروح بهدفين لكل منهما ليحصد كل فريق نقطة يرفع بها شباب الحمام رصيدهم للنقطة 13، بينما رفع مطروح رصيدة للنقطة الخامسة.



ترتيب المجموعة الثانية عشر ب :

1-مصري السلوم 20 نقطة

2- شباب الضبعة 19 نقطة

3- الزهور 19 نقطة

4- الحرية 16 نقطة

5- الهلال 14 نقطة

6- م.شباب الحمام 13 نقطة

7- م.شباب برج العرب 6 نقاط

8- مطروح 5 نقاط

9- الشرطة 4 نقاط