بعد نجاحه مع حميد الشاعري.. يوسف يطرح "معاك قرش"









طرحت شركة "كامب" على قناتها الرسمية على اليوتيوب أغنية جديدة للمطرب الشاب يوسف بعنوان "معاك قرش" بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخراً فى دويتو "يادنيا دواره" مع النجم حميد الشاعري.. اغنية "معاك قرش" هي أخر اعمال الملحن الراحل اشرف سالم ومن كلمات مجدي عبدالعزيز وتوزيع زيزو فاروق، ومن انتاج شركة "كامب" وتوزيع شركة ديچيتال ساوند.