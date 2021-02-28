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بعد نجاحه مع حميد الشاعري.. يوسف يطرح "معاك قرش"

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرحت شركة "كامب" على قناتها الرسمية على اليوتيوب أغنية جديدة للمطرب الشاب يوسف بعنوان "معاك قرش" بعد  النجاح الكبير الذي حققه مؤخراً فى دويتو  "يادنيا دواره" مع النجم حميد الشاعري.. اغنية "معاك قرش" هي أخر اعمال الملحن الراحل اشرف سالم ومن كلمات مجدي عبدالعزيز وتوزيع زيزو فاروق، ومن انتاج شركة "كامب" وتوزيع شركة ديچيتال ساوند.
والجدير بالذكر ان يوسف قد انتهي من تسجيل ٩٠٪؜ من أغاني ألبومه الأول والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم محمد رحيم، محمد رفاعي، تامر حسين، عزيز الشافعي، محمود خيامي، اشرف سالم، عنتر هلال، مجدي عبدالعزيز، سمر حسين ادام، اشرف امين، عنتر هلال، اسامه سامي، زياد حسن، سمير زكي، توما، طارق عبدالجابر، زيزو فاروق، نديم الشاعري.

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