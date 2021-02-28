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مصطفى شعبان عن وفاة يوسف شعبان:" عندما ترحل القامات وتبقي محفورة في وجدان الكثيرين"

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب الفنان مصطفى شعبان، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث نشر "شعبان" صورة له وعلق على الصورة قائلاُ:"عندما ترحل القامات ولاترحل بل تبقى محفوره فى وجدان الكثيرين، اللهم اكرمه واحسن مثواه. الله يرحمك يا استاذ ‫#يوسف_شعبان‬".


في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية أنه من المقرر دفن الفنان الراحل يوسف شعبان، وذلك غدا الاثنين باكتوبر وخروج الجثمان من مستشفي العجوزة.

توفي منذ قليل الفنان يوسف شعبان، واصدرت نقابة المهن التمثيلية بيان منذ قليل لاعلان خبر الوفاة.

وكان يوسف شعبان يصور مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، في دولة لبنان، وعاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض، واكتشف إصابته بكورونا.

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، إنتصار، أحمد عبد الوارث، إنتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.
مصطفى شعبان عن وفاة يوسف شعبان:" عندما ترحل القامات وتبقي محفورة في وجدان الكثيرين"
مصطفى شعبان عن وفاة يوسف شعبان:" عندما ترحل القامات وتبقي محفورة في وجدان الكثيرين"

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يوسف شعبان مصطفى شعبان

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