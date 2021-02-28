إسماعيل مختار ينعى الراحل يوسف شعبان

ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنان الكبير النجم يوسف شعبان، و الذي وافته المنية منذ قليل ، بعد حياة حافلة بالاعمال الفنية التي لا تنسى.



