نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات والمزارع التعليمية بكلية الزراعة



وتابع نائب رئيس الجامعة سير الامتحانات بالكلية حيث تفقد عدد من اللجان والقاعات للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.



وأشاد الدكتور تامر سمير بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الجميع الكمامة، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات.



كما تفقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته المزارع التعليمية والبحثية للطلاب الكلية.

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكلية الزراعة بمشتهر رافقه خلالها الدكتور محمود مغربى عراقى عميد الكلية والوكلاء.