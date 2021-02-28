Advertisements

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات والمزارع التعليمية بكلية الزراعة

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكلية الزراعة بمشتهر رافقه خلالها الدكتور محمود مغربى عراقى عميد الكلية والوكلاء.

وتابع نائب رئيس الجامعة سير الامتحانات بالكلية حيث تفقد عدد من اللجان والقاعات للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الدكتور تامر سمير بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الجميع الكمامة، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته المزارع التعليمية والبحثية للطلاب الكلية.

أخبار تهمك

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ يوم

وعد فرجاني ساسي لعاشقة الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 4 ساعات

الضريبة كما هي.. ننشر نص التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقاري

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ 9 دقائق

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ ساعة و 7 دقيقة

4 أسباب تشعل النيران بين الأهلي وطلائع الجيش في مواجهة الليلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:57 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

02:39 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

06:22 م

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

03:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات