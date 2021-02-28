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"خاص" نكشف كواليس مقابلة نائب رئيس الزمالك مع سوزان قنديل

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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كشف هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كواليس مقابلة السيدة الزملكاوية "سوزان محمد قنديل"، بشأن التبرع بمبلغ مالي لتجديد تعاقد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : تم إبلاغي بوجود سيدة زملكاوية ترغب في مقابلتي او مقابلة اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي، وذلك لأمر هام، وبالفعل سمحت لها بالتواجد في مكتبي.

وأضاف : فؤجئت بعرض مبلغ‏ مالي عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي لحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي، وخصوصاً تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي.

وواصل : تم رفض استلام المبلغ على الفور، رغم أن السيدة كانت تصمم على التبرع، ولكن تحدثت معها وأن ما نشر عبر مواقع التواصل بفتح حساب للتبرع لنادي الزمالك غير صحيح، لكن هو اقتراح من عشاق الزمالك.

وأتم نائب رئيس الزمالك حديثه : السيدة الزملكاوية تفهمت الأمر، ووجهت لها الشكر وقمت بمنحها علم الزمالك، وأثناء تكريمها بكت وطلبت مقابلة فرجاني ساسي وبالفعل حدث ذلك، لكن لا أعلم ما دار بينهم حتى الآن.

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