Advertisements
عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش
الأحد 28/فبراير/2021 - 06:22 م
علي نبوي
Advertisements
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم
بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر
من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد
خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.
ويتواجد على دكة البدلاء :-
علي لطفي - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - مروان محسن - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر.
Advertisements