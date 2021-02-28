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عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

 

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد

 

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

 

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.


ويتواجد على دكة البدلاء :- 


علي لطفي - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - مروان محسن - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر.


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