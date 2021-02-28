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تتويج السورية منار بشور بلقب "ملكة جمال الفارسات العرب" بحضور نجوم الفن والمشاهير

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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على أنغام الموسيقى التي ترافق نافورة دبي وفي أحد المطاعم الراقية داخل برج خليفة وبالهواء الطلق، أقيم حفل صغير بحضور محدود جداً تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب جائحة كورونا، وذلك لتتويج  السورية منار بشور بلقب "ملكة جمال الفارسات العربي لعام 2021" . 

وحضر الحفل الفنان السوري طلال مارديني والفنانة نورا العايق، وأتى التتويج من مؤسسة السوسن العالمية التي اشتهرت منذ 30  عاماً باختيار وتتويج أجمل الملكات في الشرق الأوسط والعالم العربي في العديد من الألقاب الجمالية الرسمية، بعد أن تمت المشاركة والترشيح عبر "الأونلاين" بسبب الوضع العام. 

ووقع الاختيار من اللجنة المنظمة للسوسن العالمية على السورية منار بشور لتكون ملكة على عرش الفروسية، خاصة أن الملكة هي واحدة من الفارسات المحترفات وعاشقة للفروسية وركوب الخيل.  

بدأ الحفل بكلمة للسيدة نورا ألفَيْ ممثلة الدكتورة سوسن السيد التي تحدثت عن أهمية نشر رسالة الجمال الحقيقية ثم بدأت مراسم التتويج حيث ارتدت الملكة التاج والوشاح، بعد التتويج ألقت الملكة منار بشور كلمة شكرت فيها السوسن العالمية التي أتاحت لها هذه الفرصة لتتحدث عن نشاطاتها وشغفها بالخيل وشكرت كل من ساهم في هذا الحفل و إطلالتها من المصممة هويدا بريدي. 
وقالت ملكة جمال الفارسات العرب في كلمتها: "أشعر بفرحة الفوز بلقب ملكة جمال الفارسات العرب ورسالتي ستكون رسالة سامية، لأن رسالة الجمال ليست فقط شكل خارجي بل لها هدف اجتماعي وإنساني وخيري كما سأظهر للفتاة العربية كيف تكون فارسة بمعنى الكلمة وكيف تهتم بلياقتها وإطلالتها وبتمارينها كما أريد أن أحيي دولة الإمارات بشكل عام ودبي تحديداً التي أتاحت لي الفرصة أن أكون فارسة عريقة في هذا البلد الجميل، ومن هنا أعلن بأنني أقوم بتحضير مفاجأة خاصة في عالم الفروسية والخيول سترونها قريباً جداً".

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