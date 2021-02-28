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منة فضالي عن يوسف شعبان: "ستظل في قلوبنا دائما"

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعربت الفنانة منة فضالي، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث نشرت "فضالي" صورة له وعلقت على الصورة قائلة:" ان لله وانا اليه راجعون في ذمة الله العملاق نجم الدراما والسينما العظيم الاستاذ يوسف شعبان ستظل في قلوبنا دائما 🙏🏼".


في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية أنه من المقرر دفن الفنان الراحل يوسف شعبان، وذلك غدا الاثنين باكتوبر وخروج الجثمان من مستشفي العجوزة.

توفي منذ قليل الفنان يوسف شعبان، واصدرت نقابة المهن التمثيلية بيان منذ قليل لاعلان خبر الوفاة.

وكان يوسف شعبان يصور مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، في دولة لبنان، وعاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض، واكتشف إصابته بكورونا.

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، إنتصار، أحمد عبد الوارث، إنتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.

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