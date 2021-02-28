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القسم الثالث.. فوز وادي النيل والتحرير في ختام الجولة الرابعة عشر
الأحد 28/فبراير/2021 - 06:31 م
عاطف الشعيني
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اختتمت قبل قليل مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم، بإقامة مبارتي وادي النيل امام الاقصر، وابو الريش امام التحرير.
واسفرت نتيجة المبارتين عن فوز فريق نادي وادي النيل علي نظيره فريق نادي الاقصر بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، والتي جمعت بينهما بملعب وادي النيل.
فيما نجح فريق نادي التحرير في تحقيق فوز غالي وهام خارج ملعبه علي فريق نادي ابو الريش بهدفين مقابل هدف.
بهذه النتيجة ياتي ترتيب فرق المجموعة النهائي كما يلي:
1_المدينة المنورة32 نقطة
2_التحرير28 نقطة
3_الاقصر27 نقطة
4_التعدين25 نقطة
5_ادفو24 نقطة
6_الزهراء18 نقطة
7_ابو الريش 17 نقطة
8_وادي النيل 16 نقطة
9_قوص 15 نقطة
10_شبان اسنا 15 نقطة
11_دراو 9 نقاط
12_الهلال 6 نقاط
واسفرت نتيجة المبارتين عن فوز فريق نادي وادي النيل علي نظيره فريق نادي الاقصر بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، والتي جمعت بينهما بملعب وادي النيل.
فيما نجح فريق نادي التحرير في تحقيق فوز غالي وهام خارج ملعبه علي فريق نادي ابو الريش بهدفين مقابل هدف.
بهذه النتيجة ياتي ترتيب فرق المجموعة النهائي كما يلي:
1_المدينة المنورة32 نقطة
2_التحرير28 نقطة
3_الاقصر27 نقطة
4_التعدين25 نقطة
5_ادفو24 نقطة
6_الزهراء18 نقطة
7_ابو الريش 17 نقطة
8_وادي النيل 16 نقطة
9_قوص 15 نقطة
10_شبان اسنا 15 نقطة
11_دراو 9 نقاط
12_الهلال 6 نقاط
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