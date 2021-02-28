القسم الثالث.. فوز وادي النيل والتحرير في ختام الجولة الرابعة عشر

اختتمت قبل قليل مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم، بإقامة مبارتي وادي النيل امام الاقصر، وابو الريش امام التحرير.



واسفرت نتيجة المبارتين عن فوز فريق نادي وادي النيل علي نظيره فريق نادي الاقصر بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، والتي جمعت بينهما بملعب وادي النيل.



فيما نجح فريق نادي التحرير في تحقيق فوز غالي وهام خارج ملعبه علي فريق نادي ابو الريش بهدفين مقابل هدف.



بهذه النتيجة ياتي ترتيب فرق المجموعة النهائي كما يلي:



1_المدينة المنورة32 نقطة

2_التحرير28 نقطة

3_الاقصر27 نقطة

4_التعدين25 نقطة

5_ادفو24 نقطة

6_الزهراء18 نقطة

7_ابو الريش 17 نقطة

8_وادي النيل 16 نقطة

9_قوص 15 نقطة

10_شبان اسنا 15 نقطة

11_دراو 9 نقاط

12_الهلال 6 نقاط