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وزيرة التجارة تعلن إصدار دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر اليوم الأحد، أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة في إطار مبادرة السداد الفوري التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.


وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن هذه الدفعة شملت 40 شركة بإجمالي قيمة مستحقات 208.4 مليون جنيه، وبصافي 192.5 مليون جنيه بعد استقطاع كافة مديونيات تلك الشركات لدى وزارتي المالية والبترول، لافتة إلى أنه تقدم للصندوق خلال شهر فبراير طلبات من حوالي 1600 شركة للاستفادة من مبادرة السداد الفوري؛ حيث يتولى الصندوق التواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدار الشهادات بالمبالغ المستحقة.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعي الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلا من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وأشارت الوزيرة إلى إن المرحلة الأولى للمبادرة شهدت سداد 13.2 مليار جنيه لـ1125 شركة مصدرة.

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