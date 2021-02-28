القباج: الوزارة تضع القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة على رأس أولوياتها

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أن وزارة التضامن تضع القضايا الاجتماعية الخاصة بالنساء على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن الفتاة في حال طلاقها من حقها أن تعود لدار الرعاية التي كانت بها، كما أن هناك ٨ مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة الخاصة بالمرأة التي تتعرض للعنف، حيث يتم تأهيلها نفسيا واجتماعيا لاعادة دمجها في المجتمع مرة أخري.



وأضافت القباج خلال مشاركتها في لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وذلك برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي للوزارة وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية انه تم افتتاح اول دار ايواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.



وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه يتم إستهداف النساء في الريف من خلال توفير الاقراض عبر بنك ناصر الاجتماعي، كما بدأت الوزارة في تدريب النساء علي الشمول المالي، بالاضافة الي الاهتمام بالاسر المنتجة، منها معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والذي اختتم فعالياته امس السبت، مشيرة الي ان الوزارة تبحث عن فرص التسويق الخارجية خاصة في الدول الافريقية والعربية من أجل فتح أسواق جديدة للمرأة العاملة لتسويق منتجاتها.



وأشارت نيفين القباج إلى أن هناك اهتماما كبيرا بتوليه الدولة للعمالة غير المنتظمة من خلال توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة في هذا الامر مثل ما يحدث مع الصيادين لتوفير التأمين الصحي لهم، مشددة علي ان السيد رئيس الجمهورية وجه بتوفير ملابس الصيد للصيادات لحمايتهن خلال عملهن في الصيد.



وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، ان الوزارة تنفذ برنامج وعي للتنمية المجتمعية ورسائله المتعددة التي تمثل قوي ناعمة، كما هناك اهتمام كبير بذوي الاعاقة والدعم الموجه لهم يقترب من ٥ مليارات جنيه سنويا، كما هناك مراكز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم لهم خدمات متعددة، كما اطلقت الوزارة منظومة الاطراف الصناعية، كما تم اقرار الصندوق القومي للاعاقة ومتوقع ان يصل لميار او اكثر وسيساهم في حل مشكلة الاعاقة.