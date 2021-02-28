تشيلسي 0 - 0 مانشستر يونايتد لحظة بلحظة الدقيقة 15 والتعادل السلبي سيد الموقف

زوار الفجر الرياضي تابعوا معنا تغطة مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي للموسم الكروي الجديد 2020-2021.





ودخل تشيلسي المباراة بالأسماء التالية :-





مندي، أزبيليكويتا، كريسستينسن، روديجر، هودسون أودوي، كوفاسيتش، كانتي، تشيلويل، زياش، مونت، جيرو.





فيما يلعب نادي مانشستر يونايتد كالآتي :-





دي خيا، وان-بيساكا، ماجواير، لينديلوف، شاو، فريد، ماكتوميناي، جيمس، فرنانديز، جرينوود، راشفورد.





الدقيقة 01:00 بداية المباراة

الدقيقة 05:00 تصويبة قوية من حكيم زياش يتصدى لها دي خيا.

الدقيقة 10:00 اليونايتد يطالب بركلة جزاء نتيجة لمس الكرة في يد ازبليكويتا والحكم يأمر بإستمرار اللعب.

الدقيقة 15:00 اللعب ينحصر في وسط الملعب.