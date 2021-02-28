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فلسطين تسجل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 وفاة، و1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و956 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 117 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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