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حزب "المصريين" ناعيًا يوسف شعبان: ترك خلفه تاريخًا تتعلم منه الأجيال

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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نعى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، الفنان القدير يوسف شعبان، الذي وافته المنية اليوم، بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية التي لا تُنسى.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، إنه بوفاة الفنان القدير يوسف شعبان يكون الوسط الفني والمجتمع المصري قد خسر جوهرة نادرة من بنيان الدراما الرائدة والسينما الهادفة، موضحًا أن الفنان الراحل ترك خلفه تاريخًا تتعلم منه الأجيال.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن أعمال الفنان الراحل ستظل عالقة في أذهان المصريين ولعل أبرزها دور محسن ممتاز رجل المخابرات المصرية اليقظ فى مسلسل "رأفت الهجان"، والذي كان وسيظل بصمة في أذهان الكبير والصغير، موضحًا أن الفنان الراحل ترك إرثًا ضخمًا وعظيمًا في المجال الفني تعددت أشكاله الاجتماعية والإنسانية والتاريخية والحياتية في أعمال "المال والبنون" و"ليالي الحلمية" و"السيرة الهلالية" وغيرها من الأعمال التاريخية.

وأعرب عن بالغ التعزية لأسرة الفقيد وجموع المصريين ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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