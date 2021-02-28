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جراحة قلب ناجحة لياسر سليمة مدير النشاط الرياضي لغزل شبين

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أجرى ياسر سليمة مدير النشاط الرياضي بنادي غزل شبين جراحة ناجحة في القلب منذ ساعات بأحد مستشفيات شبين الكوم عقب تعرضة لتعب مفاجئ . 

وقام  سليمة بعمل قسطرة في القلب وتركيب دعامتين .

 وتتمنى أسرة فريق عمل الفجرالرياضي بالشفاء العاجل لسليمة والعودة سريعا لمباشرة مهام عملة في الوسط الرياضي .

ويحظى ياسر سليمة بحب جميع الرياضيين في المنوفية وخارجها أما يتمتع به من أخلاق عالية واحترام للجميع .

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