جراحة قلب ناجحة لياسر سليمة مدير النشاط الرياضي لغزل شبين

أجرى ياسر سليمة مدير النشاط الرياضي بنادي غزل شبين جراحة ناجحة في القلب منذ ساعات بأحد مستشفيات شبين الكوم عقب تعرضة لتعب مفاجئ .





وقام سليمة بعمل قسطرة في القلب وتركيب دعامتين .





وتتمنى أسرة فريق عمل الفجرالرياضي بالشفاء العاجل لسليمة والعودة سريعا لمباشرة مهام عملة في الوسط الرياضي .



