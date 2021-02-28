Advertisements

الدفاع الجوي السعودي يحطم صواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

لا تتوقف ميليشيات الحوثي عن العبث بأمن واستقرار اليمن، كما لا تتوقف عن الحرب التي تخوضها بالوكالة لصالح إيران في المنطقة، لكنها تتحطم على صخرة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

 

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير هجوم حوثي كبير بـ6 مسيرات مفخخة وصاروخ باليستي كانت تستهدف الآمنين في الرياض، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

رصدت قوات الدفاع الجوي السعودي بكفاءة التهديدات الحوثية عند إطلاقها، وأحبطت تلك التهديدات قبل أن تصل لأهدافها، لتثبت أن المملكة قادرة على التصدي لهجمات الميليشيات، التي تثبت أنهم جماعة إرهابية رافضة للحوار والسلام، ولا تعترف بالمواثيق الدولية ولا تحترم قرارات المجتمع الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مداد نيوز فيديو السعودية الدفاع الجوي السعودي

أخبار تهمك

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ يوم

4 أسباب تشعل النيران بين الأهلي وطلائع الجيش في مواجهة الليلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ 41 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الضريبة كما هي.. ننشر نص التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقاري

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 4 ساعات

وعد فرجاني ساسي لعاشقة الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | قوات الدفاع الجوي الملكي ترصد صاروخ باليستي باتجاه نجران

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الدفاع الجوي الملكي يعترض صاروخًا باليستيًا قبل وصوله جازان

عاجل..اخبار السعودية اليوم | اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان

التحالف العربي يوضح تفاصيل اعتراض صاروخ باليستي حوثي استهدف جازان

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الدفاع الجوي الملكي يعترض صاروخ حوثي بنجران

إصابة 7 أشخاص إثر شظايا صاروخ حوثي على نجران

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:57 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

02:39 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

06:22 م

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

03:56 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات