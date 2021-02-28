الدفاع الجوي السعودي يحطم صواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي (فيديو)

لا تتوقف ميليشيات الحوثي عن العبث بأمن واستقرار اليمن، كما لا تتوقف عن الحرب التي تخوضها بالوكالة لصالح إيران في المنطقة، لكنها تتحطم على صخرة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير هجوم حوثي كبير بـ6 مسيرات مفخخة وصاروخ باليستي كانت تستهدف الآمنين في الرياض، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

رصدت قوات الدفاع الجوي السعودي بكفاءة التهديدات الحوثية عند إطلاقها، وأحبطت تلك التهديدات قبل أن تصل لأهدافها، لتثبت أن المملكة قادرة على التصدي لهجمات الميليشيات، التي تثبت أنهم جماعة إرهابية رافضة للحوار والسلام، ولا تعترف بالمواثيق الدولية ولا تحترم قرارات المجتمع الدولي.