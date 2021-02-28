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عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر مسؤولو بيراميدز على رحيل النجم الدولي الأوغندي عبده لومالا، الجناح الأيسر للفريق الأول بالنادي السماوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

رحيل عبدو لومالا عن صفوف بيراميدز 

وقرر مسؤولو بيراميدز رحيل عبده لاومالا عن صفوف الفريق الكروي الأول السماوي، بسبب كثرة إصاباتع والتي كان آخرها تعرضه للإصابة في غضروف الركبة.

الجدير بالذكر أن الدولي الأوغندي لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز هذا الموسم، في ظل ابتعاده عن مستواه الفني.

وفي سياق آخر،  يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب استاد الإسكندرية، ضمن إطار منافسات مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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