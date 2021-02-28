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عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم
الأحد 28/فبراير/2021 - 06:56 م
علي خلاف
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استقر مسؤولو بيراميدز على رحيل النجم الدولي الأوغندي عبده لومالا، الجناح الأيسر للفريق الأول بالنادي السماوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
رحيل عبدو لومالا عن صفوف بيراميدز
وقرر مسؤولو بيراميدز رحيل عبده لاومالا عن صفوف الفريق الكروي الأول السماوي، بسبب كثرة إصاباتع والتي كان آخرها تعرضه للإصابة في غضروف الركبة.
الجدير بالذكر أن الدولي الأوغندي لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز هذا الموسم، في ظل ابتعاده عن مستواه الفني.
وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب استاد الإسكندرية، ضمن إطار منافسات مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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