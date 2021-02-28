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إسلام رشدي يجري عملية الرباط الصليبي

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أجرى إسلام رشدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي خلال التدريبات الجماعية لفريقه الأمر الذي يجعله يغيب عن مباريات فريقه لنهاية الموسم.

ونشر الحساب الرسمي للجونة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة للاعب وعلق :" "نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا إسلام رشدي الذى اجرى اليوم جراحة بالرباط الصليبي".

وتعتبر تلك الإصابة هي الثانية لإسلام رشدي بقطع في الرباط الصليبي بعد أن تعرض اللاعب للإصابة ذاتها في العام 2019 أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

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