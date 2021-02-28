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محافظ بورسعيد: طعموا أطفالكم ضد شلل الأطفال.. الوقاية خير من العلاج (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن حملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال انطلقت اليوم وستستمر لمدة 4 أيام، مشيرا إلى أن الأماكن المخصصة للحصول على التطعيم مجهزة.

وأشار "الغضبان"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنهم يستهدفون تطعيم 109.5 ألف طفل بالمحافظة، لافتا إلى أنهم يعملون على كسب رضا المواطن بتقديم خدمة جيدة له، مطالبا أولياء الأمور الحرص على تطعيم أولادهم ضد شلل الأطفال، قائلا: "الوقاية خير من العلاج".

وتستهدف الحملة تطعيم 16،7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر

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