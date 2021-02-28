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خبيرة تغذية: تناول الطعام ليلاً من أسوأ الأشياء المؤدية للسمنة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول الطعام ليلًا من أسوأ الأشياء التي تؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة الوجبات السريعة المليئة بالسعرات الحرارية.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لمعرفة سلوكيات مريض السمنة قبل العمل على خفض وزنه، مشيرة إلى أن هناك أسباب واحدة تقريبًا لزيادة الوزن لدى الشباب، وتتمثل في تناول المياه الغازية، والوجبات السريعة، وعدم وجود ثقافة في تناول الخضراوات والفاكهة.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتقليل شهية مريض السمنة من الشباب، بدلًا من العمل على حرمانه من تناول الطعام، لأن هذا يؤدي إلى تقليل تناول الطعام، دون وضعه تحت ضغوط أو حرمانه من تناول الطعام.

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