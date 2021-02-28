انطلاق الدورة التدريبية الاقليمية لاساسيات الأولمبياد الخاص بمشاركة 15 دولة عربية و 87 مصريا

انطلقت عصر أمس أعمال الدورة الإقليمية لأساسيات للأولمبياد الخاص والتى ينظمها البرنامج البحريني بدعم من الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى وتستمر على مدى يومين بمشاركة 87 مدربا ومدربة من مصر بالاضافة الى ما يقرب من 350 مشاركا من 16 دولة عربية هى البحرين ، مصر ، الإمارات ، الكويت ، الأردن ، المغرب ، ليبيا ، الجزائر ، تونس ، عمان ، السعودية ، العراق ، سوريا ، لبنان ، وشهدت تلك الدورة مشاركة عدد من اللاعبين من مختلف برامج اللاعبين القادة

أقيمت الدورة عبر منصة زووم الافتراضية ZOOM بالإضافة إلى البث المباشر على الفيس بوك Face book وعلى موقع المنطقة. وتأتي إقامة هذه الدورة استكمالا للخطة السنوية لعام 2021 والتى اعتمدها المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى .

مثل مصر فى هذه الدورة د. أحمد هانئ أحمد طلعت ، د.حسام محمد الإمام عقل ،عمرو محمد محمود بدوي ،نهى ابو التفوح محمد ،وائل مصبح السيد الطنطاوى،رشا عبد الظاهر محمد ،احمد عمرو محمد ،حمدى شحات ابراهيم احمد،محمود عبدالفتاح نصر ،دكتور عمرو يحيى ،فاطمة الزهراءعبدالله السدودي ،سمر عبده رشاد ،نيفين أبو اليزيد عبد الله وجدي،منى محمد عطيه شرشوح،امين محمود جعفر ،احمد السيد عواد ،احمد محمد السادات ،يوسف رمضان يوسف ،نهى يحيى ابراهيم عزب ،نوال ماهر محمد الجعفرى ،مصطفي ماجد مصطفي،منى فولي عبد البكي ،سمر عبده محمد رشاد ،دينا علي محمد سعيد ،عبد الحميد صالح احمد،هويدا يوسف النكلاوي ،دعاء محمد عبد الرحيم ،محمد محمد عبد الله ،شيرين عبد الوهاب الشرقاوى ،سعيد محمد حسب الله ،كريم شريف الزيني ،احمد محمد السادات ،مرفت أمين البقلي ،راداحمدى الخطيب ،فايز فتحي احمد بدوي ،بسمة محمد عبد المنعم عبد الوهاب،نهي ابراهيم فاروق صالح ،جيهان معوض جابر،زينب خالد السيد ،إسلام محمد قنديل ،محمد حسين احمد ،حسين البسيوني محمد ،سماء زكي عابدين عبدالغني،عطيات محمد محمد السيد،ريهام علاء الدين الجبيلي ،محمد توفيق حامد،صفاء محمد الشبراوي،أحمد ساهر حسانين ،أسماء محمود فرغلي محمود ،أحمد وحيد فريد أحمد ،هايدى ياسر رياض ،ايمان فوزي محمد ،كريم فتحي سليمان،آية علاء الدين عبد الخالق شرشر ،شهيرة نادي احمد عيد،بتول أشرف جمال الدين سيد ،هبة الله علي هلال،محمد مصطفي جادالله ،مروة نبيل عبد الستار ،يوسف رمضان يوسف ،حسن نايل رزق ،حسام محمد عباس،نيفين سعيد عبد السلام ،خالد عبد القادر عبده ،رزق محمود ابو زيد،شريف محمد ندا،احمد محمد فتحي احمد ،ناهد الماظ غريب ،ايمن محمد المرسي ،أحمد راضي احمد ،اميره فرج احمد،محمد حمدي ملوخية،محمد فتحي سليمان ،محمد محمود شمس الدين،حنان موريس ماهر،أيمن مرضي عبد الباري ،محمد صلاح محمد بخاتي ،محمد احمد محمد،محمد عبد العظيم محمد أحمد ،محمد دسوقى عبد العاطي صبيحة ،عبد الحليم محمد الطنطاوي علي ،محمد السعيد منصور ،أيمن عبدالرحمن أحمد أبوعدس ،عماد فتحى عبد اللطيف ،أمير السيد خضر ،ياسمين شعيب سالم ،عبدالناصر ابراهيم عباس

انطلقت أعمال الدورة بكلمة ترحيب من وفيقة خليل المدير الوطنى للبرنامج البحريني ، والذى رحبت فيها بالمشاركين من مختلف الدول العربية ناقلة لهم تحيات الشيخ دعيج ال خليفة رئيس البرنامج ، متمنيا أن تحقق الدورة الأهداف المرجوة من إقامتها ، فيما أدار رضا سبت أعمال الدورة حيث دعا د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية والذى نقل بدوره تحيات المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى متمنيا للدارسين الاستفادة القصوى من تلك الدورة الاساسية ، بعدها انطلقت أعمال الدورة بمقدمة عن الأولمبياد الخاص ونشأته منذ عام 1968 وهو العام الذى شهد ميلادها احتفلت منذ عامين بمرور نصف قرن على انطلاقها ، وتناول المفاهيم والمبادئ الخاصة بالأولمبياد الخاص والفلسفة التى يرتكز عليها والتى ساهمت فى تغير حياة ذوي الاعاقة الفكرية وتغيير نظرة المجتمع اليهم و قبولهم ، كما تناولت المحاضرة تعريف اللاعب ومعايير تأهله للمشاركة في أنشطة الأولمبياد الخاص بداية من الالعاب المحلية او الاقليمية او العالمية ، حيث قام كل من شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات الأولمبياد الخاص الدولي،ود. عماد محي الدين بالقاء تلك المحاضرة ، وتم منح الوقت لتلقى الاسئلة والاستفسارات والاجابة عليها .واحتلت المبادرات وبرامج الشباب بالأولمبياد الخاص الفقرة التالية من اليوم الأول حيث تحدثت نيبال فتوني مدير عام المبادرات عن تلك المبادرات والدور الهام الذى تلعبه فى حياة لاعبي الأولمبياد الخاص لتتكامل مع ممارسة الرياضات المختلفة ،واستعرضت أهمية تلك المبادرات وما قامت به من دور هام وفعال فى دعم لاعبى الاولمبياد الخاص فى العديد من المناحى الحياتية ، ، كما تحدث سميرة العدوى مسئول برامج الشباب القادة ، على الدور الذى يلعبه الشباب فى حركة الأولمبياد الخاص ، حيث تتحق بشكل عملى الدمج وقبول الاخر بمشاركة شباب مدارس وجامعات من غير المعاقين مع أقرانهم من ذوي الاعاقة الفكرية ، وان لقاءاتهم واجتماعاتهم مع ا أثمرت على الكثير من النتائج الرائعه

وفى المحاضرة التى تناولت المدارس الموحدة ومدارس الابطال والذى يعد أحدث برامج الاولمبياد الخاص والتى يركز على أهمية مدارس الدمج ووجود لاعبى الاولمبياد الخاص كطلاب فى تلك المدرسة وكيفية اقامة جسور من العلاقات بينهم وبين أقرانهم من غير المعاقين من خلال هذا البرنامج الذى أعد بشكل علمي ومدروس وسوف تتحدث عنه فرح رجائي مدير مشاركات الشباب.

وجاءت محاضرة البرنامج الصحي و المجتمعات الصحية وملتقى العائلات الصحي واللياقة البدنية ، والتى تعد من أهم برامج الاولمبياد الخاص باعتبار ان الصحة تاج على رؤس الاصحاء وضرورة توفير البيئة الصحية السليمة حتى يتمكن اللاعبون ممارسة العابهم وهم فى كامل لياقتهم الصحية والبدنية القتها ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية ، واختتم اليوم الأول بالحديث حول ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص ألقاها شريف الفولي ، وأسس تدريب لاعبي الأولمبياد الخاص ألقاها د. عماد محي الدين,