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الدفاع المدني يحتفي غداً بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني"

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
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 تحتفي المديرية العامة للدفاع المدني غداً بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني" تحت شعار "يدٌ تبني ويدٌ تحمي"، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي.
وأكد معالي مدير الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي من أجل تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.
مما يذكر أن اليوم العالمي للدفاع المدني هو يوم عالمي تحتفل فيه الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

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