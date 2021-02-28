Advertisements
عمرو جمال يقود هجوم طلائع الجيش أمام الأهلي
الأحد 28/فبراير/2021 - 07:10 م
علي نبوي
Advertisements
أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم
بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد
بسام
خط الدفاع : أحمد هاني - أحمد علاء - علي الفيل - محمد ناصف
خط الوسط : مهند لاشين - عمرو السيسي - مصطفى جمال
خط الهجوم : أحمد سمير - إبراهيما كونيه - عمرو جمال.
البدلاء :-
محمد شعبان - إسلام جمال - عمرو مرعي - حسن مجدي - فرانك
ستيفين - إسلام محارب - ناصر منسي - توني جوميز - محمد شحاته.
Advertisements