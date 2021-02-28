عمرو جمال يقود هجوم طلائع الجيش أمام الأهلي

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : أحمد هاني - أحمد علاء - علي الفيل - محمد ناصف

خط الوسط : مهند لاشين - عمرو السيسي - مصطفى جمال

خط الهجوم : أحمد سمير - إبراهيما كونيه - عمرو جمال.

البدلاء :-

محمد شعبان - إسلام جمال - عمرو مرعي - حسن مجدي - فرانك ستيفين - إسلام محارب - ناصر منسي - توني جوميز - محمد شحاته.