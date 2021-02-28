مفاجآت بالجملة.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد وادي دجلة في الدوري المصري

يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، مساء غد الإثنين ضيفا ثقيلا هو وادي دجلة ضمن إطار منافسات الجولة الـ14 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بالجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الإثنين 1-3 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة بالجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا مساء غد الإثنين على شاشات أون تايم سبورتس.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة وادي دجلة كالآتي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع : أحمد فتوح– محمود علاء – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة خاضها أبناء ميت عقبة في البطولة المحلية هذا الموسم.