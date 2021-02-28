مفاجآت بالجملة.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد وادي دجلة في الدوري المصري
يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، مساء غد الإثنين ضيفا ثقيلا هو وادي دجلة ضمن إطار منافسات الجولة الـ14 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة في الدوري المصري
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بالجولة
الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء
غد الإثنين 1-3 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.
وتنقل مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة بالجولة الـ14 من بطولة
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا مساء غد الإثنين على شاشات أون تايم سبورتس.
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير
الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة وادي دجلة
كالآتي:-
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
خط الدفاع : أحمد فتوح– محمود علاء – محمد عبد الغني - حمزة
المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف
أوباما - أشرف بن شرقي
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري
برصيد 29 نقطة من 12 مباراة خاضها أبناء ميت عقبة في البطولة المحلية هذا الموسم.