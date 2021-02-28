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الهلال يتعافى بـ "خماسية" في شباك الفتح

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
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 تعافى فريق الهلال الأول لكرة القدم، وظهر بمستوى مغاير عن مبارياته السابقة، خلال المباراة التي كسبها 5-2، أمام الفتح مضيفه، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، لحساب الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده بالانتصار إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطيتن عن الشباب المتصدر الذي يلاقي ضمك، الإثنين، فيما تجمد رصيد الفتح عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسيطر الفريق الأزرق على مجريات الشوط الأول، وترجم سيطرته بتسجيل 3 أهداف، جاء الأول عن طريق أندريه كاريلو عند الدقيقة 23، ثم ضاعف الفرنسي جوميز النتيجة بهدف ثان بعده بـ3 دقائق، وسجل الأرجنتيني فييتو الهدف الثالث عند الدقيقة 40 لينتهي الشوط بتقدم الهلال 3-0.

وبعد مرور 20 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني، قلص عمار الدحيم لاعب الفتح النتيجة بتسجيله هدف فريقه الأول عند الدقيقة 65، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 72، من أول لمسة بعد دخوله بديلاً، وحصل الفتح على ركلة جزاء تكفل كويفا بإسكانها شباك المعيوف عند الدقيقة 81، ثم اختتم سالم أهداف فريقه بالهدف الخامس، والثاني له قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ويستضيف الهلال في الجولة 22 من المسابقة نظيره الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد، الجمعة، فيما يحل الفتح ضيفاً على أبها في ذات اليوم والجولة.

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