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الأمير بدر بن سلطان يستقبل إدارة نادي الوحدة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
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 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة سلطان أزهر, ونائبه عبدالعزيز القرشي، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

واستمع سموه إلى نبذة عن مكتسبات نادي الوحدة في كرة القدم، ومن بينها حصوله على الرخصة الآسيوية التي تمكنه من المشاركة في الملحق الآسيوي , واستضافة بطولة آسيا لكرة اليد خلال العام الحالي 2021م، وتحقيق الفريق الأول لكرة اليد المركز الرابع في بطولة كأس العالم، والمركز الثاني في بطولة آسيا للموسم الماضي، كما حصد العديد من البطولات في الألعاب المختلفة، التي بلغت 25 لعبة في الألعاب الفردية بعد أن كانت محصورة في 9 ألعاب.

 

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