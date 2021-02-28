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خبيرة تغذية: تناول الطعام ليلًا يسبب زيادة الوزن (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول الأكل خلال الساعات النهارية مهم جدًا، لأن ماكينة الحرق داخل الجسم تعمل بالنهار فقط، لافتة إلى أن ماكينة الحرق في الجسم تتوقف ليلًا، ولذلك تناول الطعام ليلًا يؤدي إلى زيادة الوزن بصورة كبيرة للغاية، لان الطعام لا يحرق.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن بعض أصحاب أمراض السمنة يصاب بالشخير الحميد، وينتهي هذا الشخير بعد خفض الوزن، معقبة: "زمان مكنش في حد بيعاني من زيادة الوزن لأنهم كانوا بيناموا بدري، وبياكلوا بالنهار".

ولفتت إلى أن الشخص الذي يعتاد على تناول الأكل الصحي نهارًا يستطيع أن يعيش بصورة صحية طوال العمر، مضيفة أن هناك ضرورة لتناول فيتامين "سي" وفيتامين "أ" أثناء خفض الوزن للحفاظ على نضارة البشرة، وعدم الشعور بالإرهاق.

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